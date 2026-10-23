Kayseri'de fuhuş operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı

Öte yandan fuhuşa zorlandığı tespit edilen 18 kişiyle ilgili de gerekli işlemlerin yapıldığı belirtildi.

Operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 10'u "fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçundan tutuklandı, 2'si ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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