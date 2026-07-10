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        Lite Quest 3x3 Uluslararası Basketbol Turnuvası Kayseri'de başladı

        FIBA onaylı Lite Quest 3x3 Uluslararası Basketbol Turnuvası Kayseri'de start aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 16:28 Güncelleme:
        Lite Quest 3x3 Uluslararası Basketbol Turnuvası Kayseri'de başladı

        FIBA onaylı Lite Quest 3x3 Uluslararası Basketbol Turnuvası Kayseri'de start aldı.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre belediyenin ev sahipliğinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen organizasyonda 20'si yabancı 32 takım mücadele ediyor.

        Grup maçlarıyla başlayan turnuvanın ilk gününe basketbolseverler ilgi gösterdi.

        Turnuvayı şampiyon tamamlayan ekip, Moğolistan'da düzenlenecek FIBA 3x3 Sansar Challenger Turnuvası'na doğrudan katılım hakkı elde edecek.

        Organizasyonda yarın grup maçları ve eleme turları oynanacak.

        Turnuva, 12 Temmuz Pazar günü oynanacak final müsabakasıyla sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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