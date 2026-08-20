Melikgazi Belediyesi çocuk şenliği düzenleyecek

Melikgazi Belediyesi 22 Ağustos Cumartesi günü çocuklara yönelik şenlik düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Dedeman Parkı'nda gerçekleştirilecek etkinlikte müzik gösterileri, yarışmalar, uçuş simülasyonları ve dron futbolu gibi çeşitli aktiviteler yapılacak.

Etkinliğe tüm çocukları ve ailelerini davet eden Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın neşesi bize de ayrı bir enerji katıyor. Çocuklarımızın sosyalleşebileceği, eğlenip öğrenebileceği bu özel şenliğimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.