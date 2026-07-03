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        Melikgazi Belediyesi, Fatih Bahçesi'ndeki yenileme çalışmalarında sona yaklaştı

        Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan Fatih Mahallesi'nde bulunan eski Fatih Bahçesi'nde yapımına devam ettiği yenileme çalışmalarında sona yaklaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 12:17 Güncelleme:
        Melikgazi Belediyesi, Fatih Bahçesi'ndeki yenileme çalışmalarında sona yaklaştı

        Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan Fatih Mahallesi'nde bulunan eski Fatih Bahçesi’nde yapımına devam ettiği yenileme çalışmalarında sona yaklaştı.

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ilçedeki eski parkları, daha kullanışlı daha güvenli ve daha modern hale getirmek için hummalı çalışmalara devam ettiklerini belirtti.


        Vatandaşların, özellikle çocukların doğayla iç içe, huzurlu ve keyifli vakit geçirebilmesi için parkları yenilediklerini ve daha nitelikli hale getirdiklerini aktaran Palancıoğlu, "Parklarımızı, her yaştan vatandaşımızın güvenle ve rahatlıkla yararlanabileceği yaşam alanlarına dönüştürmek için çalışmalar yapıyoruz. Mevcut parklarımızı yenilemekle de kalmıyor, aynı zamanda ilçemize yeni sosyal yaşam alanları da kazandırıyoruz. Fatih Bahçemiz yol üzeri olduğu için birçok vatandaşımız tarafından yoğun kullanılan bir park. Malatya yolu üzerinde bulunan bu parkımızı yenileme çalışmalarımızda sona yaklaştık." ifadelerini kullandı.


        Palancıoğlu, şunları kaydetti:


        "Çalışmalardan sonra parkta kiremit irmiğinden yaptığımız yeni ve sağlıklı bir yürüyüş yolu, ışıklar, kamelyalar, spor aletleri ve yeni oyun grubu olacak. Işıklandırması ile de ayrı bir güzel olacak parkımızda emeği geçen mesai arkadaşlarımıza teşekkür ederim. İlçemizin yeşil alanını hem korumak hem de daha yeşil, yaşanabilir bir Melikgazi oluşturmak için çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Parkımızda yaptığımız çalışmalarımız bitmek üzere. Kayseri'ye yakışacak şekilde düzenlediğimiz parkımızı yakında yeniden hizmete açacağız. Melikgazi'mize ve Mimarsinan Mahallemize hayırlı olsun."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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