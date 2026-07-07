Melikgazi'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında kura çekimi gerçekleştirildi

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde, kentsel dönüşüm projesi kapsamında 23 hak sahibi için kura çekimi ve daire teslim töreni düzenlendi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi Mahallesi 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde inşa edilen konutlar için hak sahipleri belirlendi.



Törene katılan Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, konuşmasında, kentsel dönüşüm çalışmalarının ilçenin farklı bölgelerinde devam ettiğini ifade etti.



Projenin son aşaması olan kura çekimiyle Küçükali Mahallesi'nde 23 hak sahibine dairelerini teslim ettiklerini anlatan Palancıoğlu, bölgeye yeni bir park ve sosyal tesis yapmayı planladıklarını belirtti.



Palancıoğlu, sıradaki kentsel dönüşüm çalışmalarının Aydınlıkevler, Yıldırım Beyazıt ve Kazım Karabekir mahallelerinde sürdürüleceğini anlatarak, "Kazım Karabekir Mahallemizde 3. etap çalışmalarımıza başlıyoruz. Yaklaşık 100 bin metrekare olan bu alanda bine yakın hissedar ile görüşmeler yürütüyoruz. Kura ile dairelerini alan vatandaşlarımıza evlerinin hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.



Palancıoğlu'nun ilk kurayı çektiği törende, vatandaşlara anahtarları teslim edildi.

