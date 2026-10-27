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        Pastırmacıların gözü kayak sezonunda

        Kayseri'de pastırmacılık yapan Yasin Güzel, pastırma sıcaklarının bitmesi ve Erciyes Dağı'na ilk karın düşmesinin ardından kış sezonunun açılmasını beklediklerini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 10:07 Güncelleme:
        Pastırmacıların gözü kayak sezonunda

        Kayseri'de pastırmacılık yapan Yasin Güzel, pastırma sıcaklarının bitmesi ve Erciyes Dağı'na ilk karın düşmesinin ardından kış sezonunun açılmasını beklediklerini söyledi.

        Esnaf olarak Erciyes'e kayağa gelen turistleri ağırlamayı beklediklerini söyleyen Yasin Güzel, "Sucuk fiyatlarımız şu anda 750 TL'den başlıyor bin 400 TL'ye kadar değişiklik gösterebiliyor. Pastırma fiyatlarımızın da şu anda kilosu 2 bin 300 TL'den başlıyor, 3 bin 500 TL'ye kadar değişiyor. Malum artık pastırma sıcaklarımız bitti. Erciyes Dağı'mıza da ilk kar düştü. Artık kış sezonunun açılmasını bekliyoruz. 3 hafta 1 ay sonra kış sezonunun gelmesi ile beraber Erciyes dolup taşacak. Bizler de esnaf olarak onu bekliyoruz" dedi.

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        Güzel, fiyatların normal düzeyde olduğunu söyleyerek, "Bu sene Erciyes'te çok kar olursa ve kayak yapılırsa yerli turistlerimizi ağırlamayı bekliyoruz. İnşallah bu sene bir yoğunluk bekliyoruz. Şu anda pastırma ve sucuk fiyatlarımız normal düzeyde. Kayak yapmaya gelen vatandaşlarımızı da pastırma yemeye bekliyoruz. Onlar geldiği zaman burada yerel ve yöresel ürünlerimizi tatmalarını bekliyoruz. Bu sırada da kentimizdeki esnafımıza da katkı sağlamalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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