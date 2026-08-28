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        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyaret

        Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kayseri Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 14:20 Güncelleme:
        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyaret

        Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kayseri Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

        Arıkan, ziyarette yaptığı açıklamada, ülkenin tüm şehirlerine gittiklerini, çiftçiler ve üreticilerle bir araya geldiklerini belirterek, sorunları dinlediklerini ve maalesef iyi bir tabloyla karşılaşmadıklarını söyledi.

        Zaman zaman insanların siyasetten uzaklaştığını gördüğünü anlatan Arıkan, "Ülkede kadro da plan da proje de ilke de umut da var. Bunların hepsi bizde var. Bazen insanlarda karamsarlık görüyorum. Asla kimse ümitsizliğe düşmesin. Her sıkıntının mutlaka bir çözümü var." dedi.

        Arıkan, iktidara geldiklerinde Türkiye Kalkınma Planı'nı uygulamaya koyacaklarını, ülkeyi cari açık veren değil, cari fazla veren bir ülke haline getireceklerini savunarak, faizsiz kalkınma bankasını hayata geçireceklerini ve yatırım planlama teşkilatı kuracaklarını belirtti.

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        Herhangi bir ittifak oluşumunda yer alıp almayacaklarının sorulması üzerine Arıkan, "Bugün ülkede iki taşıyıcı kolona ihtiyaç var. Birisi ahlak, diğeri de maneviyat kolonu. Bu iki kolonu desteklemeye yönelik her partiyle oturabiliriz. Bu iki kolon etrafında birleşebileceğimiz herkesle oturup konuşuruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Cemiyet Başkanı Metin Kösedağ da memleketi Kayseri'de Arıkan'ı ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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