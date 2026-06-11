Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Sarıoğlan'da kursiyer sıfır atık temasıyla yaptıkları ürünleri öğrencilere hediye etti

        Sarıoğlan'da kursiyer sıfır atık temasıyla yaptıkları ürünleri öğrencilere hediye etti

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi'nin dikiş atölyesi kursiyerleri, sıfır atık temasıyla hazırladıkları el emeği ürünleri ilkokul birinci sınıf öğrencilerine hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 10:51 Güncelleme:
        Sarıoğlan'da kursiyer sıfır atık temasıyla yaptıkları ürünleri öğrencilere hediye etti

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi'nin dikiş atölyesi kursiyerleri, sıfır atık temasıyla hazırladıkları el emeği ürünleri ilkokul birinci sınıf öğrencilerine hediye etti.

        Merkez ve ilçelerdeki faaliyetlerini aralıksız sürdüren KAYMEK'in "El Emeği Gönül Bağı Projesi" kapsamında, Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi dikiş atölyesinde eğitim gören kursiyerler, israfın önlenmesi ve geri dönüşüme katkı sağlanması amacıyla artan kumaşları tek tek işledi.

        ​Kursiyerlerin geri dönüştürülebilir malzemelerden tamamen el emeğiyle ürettiği renkli kalemlikler ve çeşitli hediyeler, ilçede eğitim gören 1. sınıf öğrencilerine hediye edildi.


        Hem çevre bilincine hem de toplumsal dayanışmaya dikkat çekilen etkinlikte, kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünleri minik öğrencilerin yüzünü güldürdü. Projeyle paylaşma ve gönül bağı duygularının güçlendirilmesi hedefleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı!
        MSB: Provokasyonu takip ediyoruz
        MSB: Provokasyonu takip ediyoruz
        YouTube Premium fiyatlarına zam!
        YouTube Premium fiyatlarına zam!
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        Dilan ve Engin Polat'ın korumasını ölüme götüren plan!
        Dilan ve Engin Polat'ın korumasını ölüme götüren plan!
        Altın 6 ayın dibinden döndü
        Altın 6 ayın dibinden döndü
        Halkbank'tan dava açıklaması
        Halkbank'tan dava açıklaması
        İran ile ABD arasında ateşkes neden sürdürülemiyor?
        İran ile ABD arasında ateşkes neden sürdürülemiyor?
        ABD'den İran'a saldırı!
        ABD'den İran'a saldırı!
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Fenerbahçe'de gündem Brahim Diaz!
        Fenerbahçe'de gündem Brahim Diaz!
        Kardeş kardeşi öldürdü... Kanlı kira kavgası!
        Kardeş kardeşi öldürdü... Kanlı kira kavgası!
        Bodrumda ölü bulunmuştu... Katili çok tanıdık!
        Bodrumda ölü bulunmuştu... Katili çok tanıdık!
        Burası bir huzurevi değil!
        Burası bir huzurevi değil!
        BYD için şimdi cevap verme zamanı
        BYD için şimdi cevap verme zamanı
        Curaçaolular kimlerdir?
        Curaçaolular kimlerdir?
        Gizemli arkadaş
        Gizemli arkadaş

        Benzer Haberler

        Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera OTB, Ankara'nın yakın takibinde Tarım Ref...
        Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera OTB, Ankara'nın yakın takibinde Tarım Ref...
        Yine alkollü araç kullanırken yakalanan sürücüye 432 bin TL ceza
        Yine alkollü araç kullanırken yakalanan sürücüye 432 bin TL ceza
        Başkan Büyükkılıç, Melikgazili vatandaşlarla buluştu
        Başkan Büyükkılıç, Melikgazili vatandaşlarla buluştu
        Kayseri'de manda yetiştiriciliğine bütüncül destek
        Kayseri'de manda yetiştiriciliğine bütüncül destek
        Vatandaş sordu, Başkan Yalçın Osmanlı Evi'nde cevapladı
        Vatandaş sordu, Başkan Yalçın Osmanlı Evi'nde cevapladı
        Sanat Melikgazi'de yıl sonu sergisi açıldı
        Sanat Melikgazi'de yıl sonu sergisi açıldı