Sarıoğlan'da şükür duası yapıldı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde yağışların bol olması dolayısıyla çiftçilerin katılımıyla şükür duası yapıldı.



Sarıoğlan Stadyumu'nda gerçekleştirilen etkinlikte son yağışların ardından bir araya gelen çiftçiler şükür duası yaptı.





Etkinlikte kurban kesilerek kazanda pişirilen pilavlar yaklaşık 2 bin kişiye ikram edildi.



Programa, Sarıoğlan Kaymakamı Tugay Kalkanlı, Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, ilçe protokolü, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

