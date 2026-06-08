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        Sarıoğlan'da şükür duası yapıldı

        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde yağışların bol olması dolayısıyla çiftçilerin katılımıyla şükür duası yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 13:32 Güncelleme:
        Sarıoğlan'da şükür duası yapıldı

        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde yağışların bol olması dolayısıyla çiftçilerin katılımıyla şükür duası yapıldı.

        Sarıoğlan Stadyumu'nda gerçekleştirilen etkinlikte son yağışların ardından bir araya gelen çiftçiler şükür duası yaptı.


        Etkinlikte kurban kesilerek kazanda pişirilen pilavlar yaklaşık 2 bin kişiye ikram edildi.

        Programa, Sarıoğlan Kaymakamı Tugay Kalkanlı, Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, ilçe protokolü, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri

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