Talas Belediyesinin İnovasyon Yaz Merkezi öğrencileri ağırlıyor

Talas Belediyesinin teknolojiye ilgi duyan çocuklar için hayata geçirdiği Talas İnovasyon Merkezi, yaz boyunca her hafta farklı öğrenci gruplarını ağırlıyor.





Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen kampta çocuklar, temel elektronik, robotik kodlama, Arduino uygulamaları, 3B modelleme ve tasarım gibi birçok alanda uygulamalı eğitim alıyor. Her biri bir hafta süren eğitim programlarında öğrenciler hem teknolojiyle tanışıyor hem de kendi projelerini geliştirmenin heyecanını yaşıyor.



Yaz boyunca devam edecek program kapsamında her hafta yeni bir grup öğrencinin katılımıyla Talas İnovasyon Merkezi, genç beyinlerin buluşma noktası oluyor.





Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, çocukların çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle yetişmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, "Çocuklarımızı sadece bugünün değil, yarının dünyasına hazırlamak zorundayız. Talas İnovasyon Merkezi'miz bu anlayışla çalışmalarını sürdürüyor. Yaz kampımız sayesinde öğrencilerimiz hem eğleniyor hem de üreterek öğreniyor. Her hafta yeni öğrencilerimizi teknolojiyle buluşturuyor, geleceği bugünden inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.





Yaz boyunca farklı gruplar halinde devam edecek İnovasyon Merkezi'ndeki kampa katılmak isteyen veliler ve öğrenciler, Talas İnovasyon Merkezi'nin sosyal medya hesabı üzerinden detaylı bilgiye ulaşabiliyor.



