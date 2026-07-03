Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Talas Belediyesinin İnovasyon Yaz Merkezi öğrencileri ağırlıyor

        Talas Belediyesinin İnovasyon Yaz Merkezi öğrencileri ağırlıyor

        Talas Belediyesinin teknolojiye ilgi duyan çocuklar için hayata geçirdiği Talas İnovasyon Merkezi, yaz boyunca her hafta farklı öğrenci gruplarını ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 12:35 Güncelleme:
        Talas Belediyesinin İnovasyon Yaz Merkezi öğrencileri ağırlıyor

        Talas Belediyesinin teknolojiye ilgi duyan çocuklar için hayata geçirdiği Talas İnovasyon Merkezi, yaz boyunca her hafta farklı öğrenci gruplarını ağırlıyor.


        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen kampta çocuklar, temel elektronik, robotik kodlama, Arduino uygulamaları, 3B modelleme ve tasarım gibi birçok alanda uygulamalı eğitim alıyor. Her biri bir hafta süren eğitim programlarında öğrenciler hem teknolojiyle tanışıyor hem de kendi projelerini geliştirmenin heyecanını yaşıyor.

        Yaz boyunca devam edecek program kapsamında her hafta yeni bir grup öğrencinin katılımıyla Talas İnovasyon Merkezi, genç beyinlerin buluşma noktası oluyor.


        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, çocukların çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle yetişmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, "Çocuklarımızı sadece bugünün değil, yarının dünyasına hazırlamak zorundayız. Talas İnovasyon Merkezi'miz bu anlayışla çalışmalarını sürdürüyor. Yaz kampımız sayesinde öğrencilerimiz hem eğleniyor hem de üreterek öğreniyor. Her hafta yeni öğrencilerimizi teknolojiyle buluşturuyor, geleceği bugünden inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.


        Yaz boyunca farklı gruplar halinde devam edecek İnovasyon Merkezi'ndeki kampa katılmak isteyen veliler ve öğrenciler, Talas İnovasyon Merkezi'nin sosyal medya hesabı üzerinden detaylı bilgiye ulaşabiliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        Maaş zamları belli oldu
        Maaş zamları belli oldu
        Haziran ayı enflasyonu açıklandı
        Haziran ayı enflasyonu açıklandı
        Deniz Göktaş'ın emniyet ifadesi ortaya çıktı
        Deniz Göktaş'ın emniyet ifadesi ortaya çıktı
        Kirada tavan zam belli oldu
        Kirada tavan zam belli oldu
        Eşel mobil sistemi sonlandırılıyor
        Eşel mobil sistemi sonlandırılıyor
        Sigaraya ÖTV zammı gelmedi
        Sigaraya ÖTV zammı gelmedi
        Bedelli askerlik ne kadar oldu?
        Bedelli askerlik ne kadar oldu?
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Adım adım Salih Özcan!
        Adım adım Salih Özcan!
        Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'ne sayılı günler kaldı
        Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'ne sayılı günler kaldı
        "Gürültü yapma" uyarısına otomatik silahla kurşun yağdırdı!
        "Gürültü yapma" uyarısına otomatik silahla kurşun yağdırdı!
        Hamaney'e veda hazırlığı
        Hamaney'e veda hazırlığı
        Kontakt lens satışında yeni dönem
        Kontakt lens satışında yeni dönem
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Aile tatili
        Aile tatili
        Bir anda saldırdılar... Kendi arıları öldürdü!
        Bir anda saldırdılar... Kendi arıları öldürdü!
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması
        Erkekleri taciz eden kadın gözaltına alındı
        Erkekleri taciz eden kadın gözaltına alındı

        Benzer Haberler

        Talas İnovasyon Merkezi'nde yeni hafta, yeni kaşifler
        Talas İnovasyon Merkezi'nde yeni hafta, yeni kaşifler
        Melikgazi Belediyesi, Fatih Bahçesi'ndeki yenileme çalışmalarında sona yakl...
        Melikgazi Belediyesi, Fatih Bahçesi'ndeki yenileme çalışmalarında sona yakl...
        Başkan Özdoğan, KAYMEK El Sanatları Yıl Sonu Sergisi'ni gezdi
        Başkan Özdoğan, KAYMEK El Sanatları Yıl Sonu Sergisi'ni gezdi
        Kayseri'de bir ev yandı
        Kayseri'de bir ev yandı
        Sıcaklarda zehirlenmeyin Prof. Dr. Mustafa Kaplan: "Sıcak havalarda gıdalar...
        Sıcaklarda zehirlenmeyin Prof. Dr. Mustafa Kaplan: "Sıcak havalarda gıdalar...
        Başkan Çolakbayrakdar, hasada hazırlanan aspir tarlasında incelemede bulund...
        Başkan Çolakbayrakdar, hasada hazırlanan aspir tarlasında incelemede bulund...