Talas'ta yeni sondaj kuyusu hizmete alındı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Talas ilçesinde yeni bir sondaj kuyusunu hizmete aldı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, KASKİ ekipleri kentin içme suyu altyapısını güçlendirmek ve gelecekte oluşabilecek su ihtiyacına karşı yeni kaynaklar oluşturmak amacıyla 5 milyon lira bedelle Mengücek Mahallesi'ne sondaj kuyusu açtı.



Çalışmalar sonucunda 300 metre derinlikte saatte 80 ton su üretim kapasitesine ulaşıldı.



Gerçekleştirilen yatırım sayesinde mevcut su kaynaklarının desteklenmesi ve olası kuraklık dönemlerinde sistemin daha güçlü hale getirilmesi hedefleniyor.



