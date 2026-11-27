Düzenlenen etkinliğe; öğrenciler, öğretmenler, okul yönetimi ve veliler yoğun katılım sağladı. Etkinlik süresince ilçe genelindeki okullarda elektronik cihazlar kapatılarak kitap okumaya zaman ayrıldı. Tomarza İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Kurt; etkinliğin temel amacının toplumda okuma alışkanlığını ve kitap okuma kültürünü yaygınlaştırmak olduğunu belirterek katılım sağlayan herkese teşekkür etti. Kurt, projenin benzer etkinliklerle sürdürüleceğini ifade etti.

Tomarza İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Ben Okuyorum, Tomarza Okuyor' projesi kapsamında ilçe genelinde kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

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