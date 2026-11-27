PGL'de 8. hafta hakemleri belli oldu
Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup 8. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup 8. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup'ta 8. hafta maçları 28 Kasım Cumartesi ve 29 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup'ta oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı. Açıklamaya göre 8. hafta maçları yönetecek hakemler ise şu şekilde;
Hekimhan FSKKayseri Şekerspor: Tunahan Evci
Kocasinan BelediyesporSivasgücü Belediyespor: Harun Kaan Yıldırım
KahramanmaraşsporKovancılarspor: Batuhan Bolat
DersimsporSorgun Belediyespor: Umut Göktaş
AfşinsporKahta 02 Spor: Furkan Başarır
Battalgazi BelediyesporNevşehir Kapadokyagücü: Mustafa Kılıç
Onikişubat SKDerinkuyugücü: Mustafa Melih Kaya
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