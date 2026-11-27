Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup'ta 8. hafta maçları 28 Kasım Cumartesi ve 29 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup'ta oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı. Açıklamaya göre 8. hafta maçları yönetecek hakemler ise şu şekilde;

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