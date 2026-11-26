Olay, saat 18.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kurul Sokak’ta bulunan berber dükkanında meydana geldi. A.K., saç tıraşı olduğu sırada nefes borusuna şeker kaçtı. Nefes almakta zorlanan müşterinin durumunu fark eden kuaför Muammer Dalkıran, A.K.’ye heimlich manevrası uygulayarak nefes borusuna kaçan cismi çıkardı. A.K.’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken; Dalkıran’ın heimlich manevrası uyguladığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Dalkıran’ın nefes almakta zorlanan A.K.’ye heimlich manevrası uyguladığı anlar yer aldı.

KAYSERİ’de berber dükkanında saç tıraşı olduğu sırada nefes borusuna şeker kaçan A.K., kuaför Maummer Dalkıran’ın uyguladığı heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.

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