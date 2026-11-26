Kaza, saat 18.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan Adile U., rahatsızlanıp raylara düştü. Adile U.’ya daha sonra tramvay çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Adile U., itfaiyenin çalışması sonucu tramvayın altından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

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