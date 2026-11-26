Kayseri'de tramvayın çarptığı kadın yaralandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tramvayın çarptığı 70 yaşındaki kadın yaralandı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tramvayın çarptığı 70 yaşındaki kadın yaralandı.
Keykubat Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı'nda tramvay yolundan karşıya geçmeye çalışırken rahatsızlanıp yere düşen A.U'ya (70) tramvay çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralanan A.U, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Vatman, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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