Törene katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez ve protokol üyeleri, şehidin ailesine başsağlığı diledi.

Şehidin eşi Tuğba ve çocukları, annesi Fatma Nursen, babası Ertuğrul Erarslan ve yakınları, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Burada helallik alınmasının ardından Erarslan için Kalemkırdı Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

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