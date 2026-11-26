Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü Başkanı Latif Ersoy ve yönetim kurulu üyeleri; Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy'u ziyaret ederek yeni dönemi dolayısıyla hayırlı olsun dileklerini iletti.

TFF 3.Lig 3. Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü Başkanı Latif Ersoy ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy'u makamında ziyaret etti. Ziyarette Ersoy ve yönetimi, Gülsoy'a yeni dönemi dolayısıyla hayırlı olsun temennilerini iletti. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, nazik ziyaretlerinden dolayı Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü Başkanı Latif Ersoy ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

REKLAM

Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü Başkanı Latif Ersoy, Başkan Ömer Gülsoy'a 38 numaralı ismi yazılı mavisiyahlı formayı hediye etti.