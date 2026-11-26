Yahyalı Belediyesi; Yahyalı Ailem Derneği, Kayseri Aile Platformu ve Yahyalı Yeşilay iş birliğiyle düzenlenen ‘Ailede Değerlerimizi Korumak’ programı, Yahyalı Kadın ve Gençlik Merkezi’nde ailelerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Program; geçtiğimiz günlerde şehit olan kahraman askerlerin ruhlarına ithafen Kur’anı Kerim tilavetiyle başladı. Kayseri Aile Platformu Başkanı Ahmet Avanlıer ile Psikolog Hasan Nalbant’ın konuşmacı olarak yer aldığı programda; aile bağlarını güçlendiren millî ve manevi değerler, bu değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması ve ailelerin günümüzde karşılaştığı sorunlar ele alındı. Konuşmacılar, saha deneyimleri ve mesleki birikimlerinden hareketle aile içi iletişimin, dayanışmanın ve toplumsal sorumluluğun önemine değindi. Programda konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, konuşmasına şehitleri rahmet ve minnetle anarak başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aile kurumunun korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalarının önemine değinen Başkan Öztürk, aile değerlerinin korunmasının toplumun bütün kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı. Kayseri Aile Platformu Başkanı Ahmet Avanlıer ve beraberindeki heyetin belediyeye gerçekleştirdiği ziyarette aile kurumuna ilişkin önemli istişarelerde bulunduklarını belirten Başkan Öztürk, ailelerin karşı karşıya kaldığı sorunlara çözüm üretmek için herkesin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade etti. Çocukların ve gençlerin geleceğinin toplumun ortak meselesi olduğunu belirten Başkan Öztürk; aile içi iletişimin güçlendirilmesi, millî ve manevi değerlerin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda daha fazla gayret gösterilmesi gerektiğini dile getirdi. Dijital bağımlılık ve akıllı telefonların aile hayatı üzerindeki olumsuz etkilerine de değinen Başkan Öztürk, teknolojinin bilinçli kullanılması, çocukların zararlı içeriklerden korunması ve ebeveynlerin davranışlarıyla çocuklarına örnek olması gerektiğini vurguladı. Belediyecilik hizmetlerinin yalnızca yol, asfalt, altyapı ve fiziki yatırımlardan ibaret olmadığını belirten Başkan Öztürk, geleceğin teminatı olan çocukların millî ve manevi değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmesine katkı sunmanın da belediyelerin önemli sorumluluklarından biri olduğunu ifade etti.

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Yahyalı Ailem Derneği Başkanı Sadık Sarıkaya’ya, programın düzenlenmesinde emeği geçen paydaş kurumlara, konuşmacılara ve programa katılan tüm ailelere gönülden teşekkür eden Başkan Öztürk, Yahyalı Belediyesi olarak aileyi merkeze alan sosyal ve kültürel çalışmalara destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti. Program; aile yapısının korunması, toplumsal değerlerin yaşatılması ve sağlıklı nesillerin yetiştirilmesine yönelik değerlendirmelerin ardından sona erdi.