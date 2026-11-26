Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergileri 2. taksiti için son ödeme tarihinin 30 Kasım Pazartesi olduğunu hatırlatarak, veznede kendi vergisini de ödedi.

Vergi borcunu ödemek için veznede işlem yapan vatandaşlarla sohbet ederek ve çalışan memurlara da kolaylıklar dileyen Başkan Palancıoğlu; "Kasım ayı vergi dönemi. Vergilerimizi yatırıyoruz. Ben de biraz önce veznemizde kendi vergimi ödedim. Vergi borçlarınızın cezaya girmemesi, faiz işlememesi için 30 Kasım’a kadar vergi ödemelerinizi yapmanızı rica ediyoruz. 2. taksit ödemeleri sadece bizim belediyemiz için değil; bütün belediyeler için Kasım ayının sonuna kadardır. Ödemeler için cumartesi ve pazar günü de belediyemiz açık. Veznelerimiz hizmet verecek. Dolayısıyla ödemelerinizi belediye hizmet binamıza gelerek veya ww.melikgazi.bel.tr adresimizden online olarak da yapabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Toplanan bu vergiler yine Melikgazi’mize hizmet olarak geri dönüyor. Vergileriniz sayesinde biz de ilçemize en iyi şekilde hizmet ediyoruz" dedi.

REKLAM

Melikgazi Belediyesi’nde vergi ödemelerinde kolaylık sağlanması için vezneler 30 Kasım Pazartesi gününe kadar hafta içi 08.3019.00, hafta sonu ise 09.0017.00 saatleri arasında hizmet verecek. Öğle arasında ise nöbetçi vezne hizmet vermeye devam edecek.