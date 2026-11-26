Kocasinan Belediyesi tarafından yürütülen kentsel dönüşüm projeleri kapsamında naylon çadırlı gecekonduların yerini modern konutlar alıyor.

Ahievran Mahallesi’nde kentsel dönüşüm çalışmaları hızla devam ederken 144 konut hak sahiplerine teslim edildi ve bin 309 konutta ise çalışmalar son aşamaya geldi. İlçenin geleceğine yön veren kentsel dönüşüm projeleriyle Kocasinan’ın çehresini değiştirdiklerini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; "Naylon çadırlardan modern yaşam alanlarına uzanan tarihi dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Kentsel dönüşümle şehrimizin geleceğini de yeniden inşa ediyoruz" dedi. Kocasinan’ın önemli kentsel dönüşüm alanlarından biri olan Ahievran Mahallesi’nde çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, çalışmalar tamamlandığında Ahievran Mahallesi’nin modern yapıları, sosyal donatıları, yolları ve çevre düzenlemesiyle Kayseri’ye yakışır örnek bir yaşam alanına dönüşeceğini söyledi. İnsanı merkeze alan belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar; "En önemli kentsel dönüşüm alanlarımızdan biri olan Ahievran Mahallemizde çalışmalarımızı büyük bir gayretle sürdürüyoruz. Bir yandan konutlarımızı tamamlayıp hak sahiplerine teslim ederken diğer yandan çevre düzenlemesi ve mahallemizin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızın yüzünü güldüren, hayatlarına değer katan, daha güzel ve yaşanabilir bir çevre oluşturmaktır. Kocasinan’ı geleceğe hazırlarken insanı merkeze alan bir anlayışla hareket ediyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında hemşehrilerimizin daha mutlu, güvenli ve huzur içerisinde yaşayabileceği modern yaşam alanlarını ilçemize kazandırmış olacağız. Kocasinan’ın her bir mahallesinde yaşayan hemşehrilerimize en güzel hizmetleri sunabilmek için çalışıyoruz. Kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla bütün vatandaşlarımızın yaşamına dokunacak hizmetleri hayata geçiriyoruz. Parklar, sosyal donatılar, yollar, tesisler ve günlük yaşamın ihtiyaç duyduğu bütün hizmetleri birer birer inşa ederek hemşehrilerimizin kullanımına sunuyoruz. Başladığımız noktadan bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda çok önemli mesafeler katettiğimizi görüyoruz. Elbette yapacak daha çok işimiz, hayata geçirecek daha çok projemiz var. Bundan sonra da hizmetlerimizi ve projelerimizi artırarak kararlılıkla sürdüreceğiz. Çünkü bizim sevdamız Kayseri, bizim sevdamız Kocasinan’dır. Her şey Kayseri ve Kocasinan içindir" İfadelerini kullandı.

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Başkan Çolakbayrakdar; vatandaşların Kayseri’de daha mutlu, daha huzurlu ve daha kaliteli bir yaşam sürmesi için projeler üretmeye ve ilçenin geleceğini şekillendiren yatırımları hayata geçirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.