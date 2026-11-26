U19 Gelişim Ligi 13. Grup lideri Kayserispor, ligin 10. haftasında evinde oynadığı maçta Adana Adaletgücü Spor Sportif Faaliyetleri A.Ş.’yi 20 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam ediyor.

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