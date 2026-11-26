U19 Gelişim Ligi: Kayserispor 2 - Adana Adaletgücü Spor: 0
U19 Gelişim Ligi 13. Grup lideri Kayserispor, ligin 10. haftasında evinde oynadığı maçta Adana Adaletgücü Spor Sportif Faaliyetleri A.Ş.'yi 20 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam ediyor.
U19 Gelişim Ligi 13. Grup lideri Kayserispor, ligin 10. haftasında evinde oynadığı maçta Adana Adaletgücü Spor Sportif Faaliyetleri A.Ş.’yi 20 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam ediyor.
Stat: Kayserispor Tesisleri
Hakemler: Tolga Selvi, Göktürk Seven, Görkem Burak Onay
Kayserispor U19: Enes Aslan, Kerem Oğuztürk, Zekeriya Eren Karaca (Mustafa Arda İçgül dk. 46), Tarık Baturalp Başkan, Yiğit Ata Türk (Muhammed Talha Yaşar dk. 65), Hacı Alperen Altıparmak, Ahmet Hüseyin Altun (Çağrı Furkan Solmaz dk. 76), Eralp Çam, Muhammed Emir Çelik (Yiğit Efe Karadeli dk. 76), Umut Kaan Yalçınkaya (Arda Günder dk. 87), Ali Macit Soylu
Adana Adaletgücü Spor U19: Samet Köse, Şükrü Can Çiftçi, Serkan Kıvanç Şife, Mehmet Ayhan (Mustafa Keleş dk. 70), M. Arda Küçükaşçı (Hayrullah Ünsel dk. 46), Yusuf Yükselyayla (Barış dk. 81), Samet Aktif Duyur (Necmettin Ordu dk. 70), Deniz Özcan (Yusuf Tuna Doğan dk. 81), Yiğit Yerlikaya, Abdülkerim Bıyık
Goller: Kerem Oğuztürk (dk. 26), Yiğit Efe Karadeli (dk. 81) (Kayserispor U19)
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