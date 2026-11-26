Melikgazi Belediyesinin Mustafa Şimşek Caddesi'ndeki çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mustafa Şimşek Caddesi'nde ağaçlandırma çalışmalarının yanı sıra peyzaj düzenlemesi de başladı.

Kaldırım ve bordür düzenlemelerinin tamamlanmasının ardından bölgedeki ağaçlandırma ve ışıklandırma çalışmalarına hız verildi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçe genelinde yürütülen park ve bahçe projeleri dolayısıyla mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

Caddedeki çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

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"Melikgazi Belediyesi olarak 2026'nın ağaçlandırma, peyzaj ve ışıklandırma yılı olacağını ifade etmiştik. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz ve mesai arkadaşlarımızla birlikte hemen her mahallede görseli güçlü, yeşil alanı bol, çok güzel peyzaj çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Mustafa Şimşek Caddesi'ni de bu yaz 10, 15 ve 20 yaşlarında çınar ağaçları dikerek güzelleştirdik. Şimdi ise peyzaj düzenlemesi başladı, sağlı sollu kaldırımlar ve bordürler yapıldı, ağaçlandırma, bitkilendirme ve ışıklandırma çalışmaları sürüyor. Ortaya çok güzel, rengarenk bir görünüm çıkıyor. Melikgazi her geçen gün güzelleşiyor, inşallah güzelleşmeye de devam edecek."