Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; hayırsever iş birliğiyle hayata geçirilen NaciyeRamazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Aktif Yaşam Merkezi'nde düzenlenen 'Tefrişattan Sanata Saygı Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Merhum ağabeyi Ramazan Büyükkılıç'ın hatırasını yaşatan merkezde ulu çınarlarla ve hasta yakınlarıyla bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, geri dönüşüm malzemelerinden hazırlanan eserleri de ilgiyle inceledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; hayırsever iş birliğiyle hizmete kazandırılan ve alzheimer hastaları ile hasta yakınlarına yönelik kapsamlı hizmetler sunan NaciyeRamazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Aktif Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Merhum ağabeyi Ramazan Büyükkılıç ve eşi Naciye Büyükkılıç'ın adını yaşatan merkezde, kendisinin aziz hatırasına hazırlanan geri dönüşüm ürünlerinden oluşan Tefrişattan Sanata Saygı Sergisi'nin açılışını yeğenleriyle birlikte gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, sergide emeği geçenlere teşekkür etti. Sergide yer alan eserleri tek tek inceleyen Büyükkılıç, geri dönüşüm malzemelerinin sanata dönüştürülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenleri tebrik etti. Merkezde hizmet alan ulu çınarlarla yakından ilgilenen Başkan Büyükkılıç, hasta yakınlarıyla da sohbet ederek talep ve düşüncelerini dinledi. Merkezde sunulan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getiren hasta yakınları, Başkan Büyükkılıç'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Merkezdeki birlik, beraberlik ve dayanışma ortamına dikkat çeken Büyükkılıç, merhum Ramazan Büyükkılıç ve eşi merhume Naciye Büyükkılıç'a Allah'tan rahmet dileyerek, hayırsever ailenin kıymetli evlatlarına da katkılarından dolayı teşekkür etti. Başkan Büyükkılıç, merkezdeki hizmetlerden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti;

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"Ağabeyim merhum Ramazan Büyükkılıç ve kıymetli eşi merhume Naciye Büyükkılıç'a Allah'tan rahmet diliyorum. Bu güzel yavrularına da anlayışlı yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyor, sağlıklı, hayırlı, huzurlu ömürler diliyorum. Burada yüzlerin güldüğünü görüyorum. Müdüre hanıma teşekkür ediyorum. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımızın şahsında bu güzel ekibin tamamına teşekkür ediyorum. Birliğin, beraberliğin ve huzurun en güzel örneklerini yaşıyoruz."

Konuşmasında Kayseri'deki görev süresi sona eren Vali Gökmen Çiçek'e de değinen Başkan Büyükkılıç, Şanlıurfa'da yeni görevine başlayacak olan Çiçek'e sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler dileyerek başarı temennisinde bulundu. Tekirdağ Valiliği görevinden Kayseri Valiliği görevine atanan Recep Soytürk'e de şimdiden hoş geldin mesajı veren Büyükkılıç, "Valimiz Recep Soytürk'ün de aynı uyumlu, yapıcı ve etkin yaklaşımıyla şehrimizde daha fazla hizmete vesile olacağına inanıyorum. Şimdiden hoş geldiniz diyorum" ifadelerini kullandı.