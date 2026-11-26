Kayseri'de tartıştığı babasını bıçakla öldüren sanığın yargılanması sürdü
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde tartıştığı babasını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde tartıştığı babasını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık F.A.E, tutuksuz sanık Y.D. ve tutuksuz müşteki sanık N.E. katılmadı.
Sanık F.A.E'nin hastaneye götürüldüğü için duruşmaya katılamadığı belirtildi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
- Olay
Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi'nde 18 Kasım 2025'te Hayrullah E. ile oğlu F.A.E. arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda bıçaklanan baba hayatını kaybetmişti.
Olayın ardından kaçan F.A.E, polis ekiplerince merkez Kocasinan ilçesindeki bir işletmenin çatısında yakalanmıştı.
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