Talas Belediyesi Musiki Cemiyeti, müziğe ilgi duyanları sanatla buluşturuyor. Bağlama, klarnet, keman ve ritim branşlarında açılacak kurslar için kayıtlar başladı. İlk ders zili 1 Aralık’ta çalacak.

Talas Belediyesi'nin kültür ve sanat alanındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen Talas Belediyesi Musiki Cemiyeti, yeni dönem kurslarıyla müzikseverlere kapılarını açıyor. Farklı müzik dallarında eğitim almak ve yeteneklerini geliştirmek isteyenler için düzenlenen kurslarda bağlama, klarnet, keman ve ritim eğitimleri verilecek. Müziğin evrensel diliyle daha fazla insanı buluşturmayı, geleneksel ve evrensel müzik kültürünün yaşatılmasına katkı sunmayı amaçlayan kurslar, 1 Aralık 2026 tarihinde başlayacak. Kurslara başvurmak isteyenlerin 13 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Kurslara katılmak isteyen vatandaşlar, Şehit Resul Erdal Aydemir Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebilecek. Ayrıca Halk Eğitim Merkezinin internet sitesi üzerinden online kayıt imkânı da bulunuyor. Talas Belediyesi Musiki Cemiyeti, Osmanlı Kültür Sokağı'ndaki adresinde müzik eğitimlerine ev sahipliği yapacak. Kurslar ve kayıt işlemleri hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyenler, 0 (352) 437 08 44 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.

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Talas Belediyesi; kültür ve sanat faaliyetleriyle her yaştan vatandaşı sanatla buluşturmaya ve Talas'ın sosyal ve kültürel hayatına katkı sunmaya devam ediyor.