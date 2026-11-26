Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Şanlıurfa Valiliğine atanan Vali Gökmen Çiçek'e veda ziyaretinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç'a, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan da eşlik etti.

Büyükkılıç, ziyarette, Kayseri'ye sunduğu hizmetlerden dolayı Vali Çiçek'e teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Vali Gökmen Çiçek'in özverili ve fedakar hizmetleriyle şehrin hafızasında müstesna bir yer edindiğini belirten Büyükkılıç, Kayseri’ye kazandırdığı hizmetlerin ve ortaya koyduğu özverili çalışmaların daima takdirle hatırlanacağını ifade etti.