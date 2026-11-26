Kısa adı KAYSİDER olan Kayserisporlu Sanayici ve İş İnsanları Derneği yönetim kurulu, görev dağılımı yaptı.

Başkanlığını iş insanı Hayrullah Erdinç’in üstlendiği, Kayseri iş hayatındaki dayanışmayı güçlendirmek ve Kayserispor’a katkı sunmak için faaliyete geçen KAYSİDER, ilk toplantısını yaparak görev dağılımını gerçekleştirdi. KAYSİDER’den yapılan açıklamaya göre; Yönetim Kurulu Başkanı: Hayrullah Erdinç, Başkan Vekili: Umut Kaya, Başkan Yardımcıları: İbrahim Yılmaz ve Ethem Tümer, Genel Sekreter ise Osman Keşoğlu oldu. Komisyonlar ve görev alacak kişiler şöyle sıralandı;

Teşkilatlanma Komisyonu: Furkan Öztürk (Başkan), Ahmet Satoğlu (Başkan yardımcısı)

REKLAM

Denetim Komisyonu: Rıfat Dayıoğlu (Başkan), Serkan Sezer (Başkan yardımcısı)

Disiplin Komisyonu: Süleyman Akın (Başkan), Mehmet Özcebeci (Başkan yardımcısı)

Sosyal Politikalar Komisyonu: Kubilay Babacan (Başkan), Serhat Çalışkan (Başkan yardımcısı)

Mali İşler Komisyonu: Emre Gürgür (Başkan), Mehmet Pınar (Başkan Yardımcısı)

Reklam Tanıtım Komisyonu: Umut Kayalı (Başkan), Bekir Cesur (Başkan yardımcısı)

Eğitim Komisyonu: Mustafa Çınar (Başkan), Adem Aşmaz (Başkan yardımcısı)