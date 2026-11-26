Kayseri'de aktarlık yapan Muhammed Hanzala Altun; son dönemlerde vatandaşların kendilerine enerji eksikliği ve yorgunluk şikayeti ile geldiğini söyleyerek, yeşil çay ve biberiye tüketiminin mevsimden kaynaklı yorgunluklara çare olacağını söyledi.

Kışın tam anlamıyla gelmemesinden dolayı vatandaşların kendilerine kırgınlık ve yorgunluk gibi şikayetlerle geldiğini söyleyen Muhammed Hanzala Altun, "Son zamanlarda vatandaşlar bize havanın normal şartlardaki değişikliklerinden kaynaklı enerji eksikliği, kırgınlık, yorgunluk, uyku problemleri, öksürük tarzı şikayetlerle geliyor. Kışın gelmesiyle beraber ama daha henüz bir kar yağmadığı, bir ayazlar başlamadığı için şu anlık sadece yorgunluk, halsizlik, dinlenememe gibi problemlerle geliyor. Burada bizim önerilerimizin içinde yeşil çay ve biberiye var. Bunları demlerken içine hibiskus katabilirler C vitamini olarak. Fakat ayrıca da ithal gelen ürünler var. Kırmızı çay, ginseng ve mate tarzı. Bunların fiyatı biraz pahalı. Fakat biraz da makul olarak günlük olarak bir defaya mahsus biz birini sabah birini akşam olarak tüketilmek üzere yeşil çay ve biberiye tavsiye ediyoruz. Bunların içinde de yine tarçın, hibiskus, limon tarzı ürünler katarak tüketmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

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Altun, yeşil çay ve biberiyenin içinde bulunan özelliklerinden dolayı hem sindirimde hem de hem de stresi yok etmede iyi geldiklerini söyleyerek, "Yeşil çayın antioksidan özelliği vardır. Hem sindirimini rahatlatır hem rahatlatıcı etkisi vardır. Yani stres anlamında rahatlatıcı etkisi vardır. Biberiyenin de yine antioksidan özellikleri vardır. Ödem atıcı özelliği vardır. Ayrıca kılcal damarları açmada, sindirimi kolaylaştırmada da faydası vardır. Bizi izleyenlere tavsiyemiz ise güvenilir bir yerden almaları. Bir de tavsiye edilen tüketim şeklinde kullanmaları. Yani abartarak değil tavsiye üzerine ölçüler, miktarlar ne kadarsa o şekilde tüketilmelerini tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.