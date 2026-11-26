Kayseri U14 Liginde hafta sonu oynanan 9. hafta karşılaşmaları ile sezon sona erdi. Normal sezonun tamamlanmasının ardından gözler PlayOff karşılaşmalarına çevrildi. Gruplarını birinci sırada biten Zeki Akparlarspor, Talas Belediyespor, Sungur FK ve Hunatspor PlayOff’a kaldı. Gruplarını ikinci sırada bitiren Hacılar Erciyesspor, Mimsinspor, Kocasinan Şimşekspor ve Akkışla Gençlikspor takımları hafta sonu karşı karşıya gelecekler.

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