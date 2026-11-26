Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., Kayseri Model Fabrika tarafından düzenlenen Sürekli İyileştirme Ödülleri 2026 Programı’nda birincilik ödülünün sahibi oldu.

Kayseri OSB Ahi Evran Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez, Vali Yardımcısı Mehmet Türköz, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ve çok sayıda davetli katıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.’nin bakım atölyesi bünyesinde hayata geçirdiği 'Operasyonel Mükemmellik ve Yalınlaştırma Projesi', yerli mühendislik ve ArGe çalışmalarıyla geliştirilen Boji Taşıma Arabası sayesinde sağladığı verimlilik, kapasite artışı ve ekonomik kazanımlarla jüri tarafından birinciliğe layık görüldü. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez tarafından takdim edilen birincilik ödülü, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.’ye verildi. Ulaşım A.Ş.’nin kendi ArGe ve mühendislik çalışmalarıyla tasarladığı, tamamen yerli ve özgün bir yapıya sahip Boji Taşıma Arabası, ağır bakım operasyonlarında önemli iyileştirmeler sağladı. Proje kapsamında ağır bakım için ihtiyaç duyulan bakım yolu sayısı 3’ten 2’ye düşürülürken yıllık 1.215 kişisaat iş gücü tasarrufu elde edildi. Sağlanan kapasite artışıyla 159 milyon TL tutarındaki yeni atölye genişleme projesine ihtiyaç kalmadı. Boji Taşıma Arabası'nın ithal edilmesi yerine yerli imkânlarla geliştirilmesi sayesinde de 9 milyon TL tasarruf sağlandı. Böylece proje, toplam 168 milyon TL'lik ekonomik kazanım oluşturdu. Ayrıca 80 aracın bakım operasyonlarının desteklenmesi hedeflendi.

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Proje, yalnızca işletme bünyesinde değil, sektör genelinde de örnek bir uygulama niteliği kazandı. Boji Taşıma Arabası, TÜRSİD aracılığıyla Türkiye’deki diğer raylı sistem işletmecileriyle de paylaşıldı. Yerli mühendislik, güçlü ArGe ve sürekli iyileştirme anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., geliştirdiği projelerle hem işletme verimliliğine hem de ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor.