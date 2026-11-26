Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Şanlıurfa Valiliği görevine atanan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’e veda ziyaretinde bulundu. Büyükkılıç, Çiçek’e Kayseri’ye sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’e veda ziyaretinde bulundu. Şehrin ortak hedefleri doğrultusunda uyum ve iş birliği içerisinde gerçekleştirilen çalışmalara dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek’in Kayseri’ye kazandırdığı hizmetlerin ve ortaya koyduğu özverili çalışmaların daima takdirle hatırlanacağını ifade etti. Başkan Büyükkılıç’a ziyarette AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın eşlik etti. Kayseri’nin gelişimi ve geleceğe taşınması adına görev süresi boyunca sergilenen uyumlu çalışmanın önemine vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek’in özverili ve fedakâr hizmetleriyle şehrin hafızasında müstesna bir yer edindiğini belirtti. Başkan Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek’e Kayseri’ye kattığı değerler ve şehre sunduğu hizmetler dolayısıyla teşekkür ederek, yeni görev yeri Şanlıurfa’da başarılarının devamını diledi.

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Kayseri’de kamu kurumları, yerel yönetimler ve şehir dinamikleri arasındaki iş birliğinin önemini ortaya koyan ziyaret, karşılıklı teşekkür ve iyi dileklerle sona erdi.