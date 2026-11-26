Melikgazi'nin modern çehresi, park ve bahçe çalışmalarıyla güzelleşmeye devam ediyor.

İlçenin hemen her mahallesinde devam eden park ve bahçe çalışmaları, Mustafa Şimşek Caddesi'nde de tüm hızıyla sürüyor. Mustafa Şimşek Caddesi'nde ağaçlandırma çalışmalarının yanı sıra peyzaj düzenlemesi de başladı. Sağlı sollu kaldırım ve bordür düzenlemelerinin tamamlanmasının ardından bölgedeki ağaçlandırma ve ışıklandırma çalışmalarına hız verildi. 2026 yılında park ve bahçe çalışmalarına yenilikçi ve renkli bir bakış açısı kazandıran Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Mustafa Şimşek Caddesi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. İlçe genelinde hayata geçirilen park ve bahçe projeleri dolayısıyla mesai arkadaşlarına teşekkür eden Başkan Palancıoğlu, Mustafa Şimşek Caddesi'ndeki çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını ifade etti. Başkan Palancıoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

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"Melikgazi Belediyesi olarak 2026'nın ağaçlandırma, peyzaj ve ışıklandırma yılı olacağını ifade etmiştik. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz ve mesai arkadaşlarımızla birlikte hemen her mahallede görseli güçlü, yeşil alanı bol, çok güzel peyzaj çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Mustafa Şimşek Caddesi'ni de bu yaz 10, 15 ve 20 yaşlarında çınar ağaçları dikerek güzelleştirdik. Şimdi ise peyzaj düzenlemesi başladı; sağlı sollu kaldırımlar ve bordürler yapıldı, ağaçlandırma, bitkilendirme ve ışıklandırma çalışmaları sürüyor. Ortaya çok güzel, rengarenk bir görünüm çıkıyor. Tüm mesai arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Cenabı Allah böyle güzellikleri her zaman bizlere yaşatsın. Melikgazi her geçen gün güzelleşiyor; inşallah güzelleşmeye de devam edecek. Çalışmalarımız hayırlı, uğurlu olsun. En kısa zamanda tamamlayıp açılışını hep birlikte yapacağız."