Şehit Erarslan'ın naaşı memleketi Kayseri'ye getirildi
Eskişehir'de askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan'ın naaşı memleketi Kayseri'ye getirildi.
Eskişehir'de askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan’ın naaşı memleketi Kayseri'ye getirildi.
Eskişehir’den eğitim için havalanan Hava Kuvvetlerine ait AS532 tipi helikopterin Tepebaşı ilçesi Yürükakçayır Mahallesi yakınlarında düşmesi sonucu 5 asker şehit olmuştu. Şehitlerden Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan'ın naaşı, Eskişehir'de düzenlenen törenin ardından memleketi Kayseri'ye getirildi. Şehit Erarslan'ın cenazesi, Kalemkırdı Camii'nde ikindi namazını müteakip düzenlenecek törenin ardından Kartal Askeri Şehitliği'ne defnedilecek.
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