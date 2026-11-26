Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde belediye tarafından sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

Kocasinan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ahievran Mahallesi'nde 144 konut hak sahiplerine teslim edildi, 1309 konutun yapım çalışmaları sona yaklaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçenin geleceğine yön veren kentsel dönüşüm projeleriyle Kocasinan'ın çehresini değiştirdiklerini belirtti.

Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"En önemli kentsel dönüşüm alanlarımızdan biri olan Ahievran Mahallemizde çalışmalarımızı büyük bir gayretle sürdürüyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızın yüzünü güldüren, hayatlarına değer katan, daha güzel ve yaşanabilir bir çevre oluşturmaktır. Çalışmalarımız tamamlandığında hemşehrilerimizin daha mutlu, güvenli ve huzur içerisinde yaşayabileceği modern yaşam alanlarını ilçemize kazandırmış olacağız. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla bütün vatandaşlarımızın yaşamına dokunacak hizmetleri hayata geçiriyoruz. Parklar, sosyal donatılar, yollar, tesisler ve günlük yaşamın ihtiyaç duyduğu bütün hizmetleri birer birer inşa ederek hemşehrilerimizin kullanımına sunuyoruz. Bizim sevdamız Kayseri, bizim sevdamız Kocasinan’dır. Her şey Kayseri ve Kocasinan içindir."