Kayseri Ticaret Odası (KTO) ile Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesi, iş birliğinin güçlendirilmesi ve üyeler arasında yeni iş fırsatlarının oluşturulması amacıyla Kardeş Oda Protokolü imzalandı.

Kayseri Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen protokol törenine Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu, KTO Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan, Erzincan TSO Meclis Başkanı Mehmet Ali Aksu, TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Tuğba İlgü ile iki odanın yönetim kurulu üyeleri katıldı. Törende konuşan Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, günümüzde şehirlerin ekonomik rekabette giderek daha fazla ön plana çıktığını belirterek, şehirler arası iş birliğinin önemine dikkat çekti. Dünyada artık ülkelerden çok şehirlerin yarıştığını ifade eden Başkan Gülsoy; "Bu süreçte güç birliği içerisinde olursak rekabet gücümüzü çok daha yukarılara taşıyabiliriz. İki oda arasında imzalanan protokolle ekonomik gelişme, iş birlikleri ve projeler konusunda ortak çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Kardeş odamızla hem bilgilerimizi hem de kültürümüzü paylaşacağız. Erzincan ile olan kardeşliğimiz pekişecek ve eminim bu birliktelik yeni projelere vesile olacak" dedi. Protokolün yeni iş birliklerinin ve ticari ortaklıkların önünü açacağına inandığını belirten Gülsoy, Erzincan ile kardeş olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, karşılıklı belirlenen sektörlerde iş fırsatlarının değerlendirilmesi ve üyeler arasında ticari bağlantıların kurulması amacıyla sektörel çalışmalar yürütmeyi planladıklarını kaydetti. Karşılıklı ziyaretlerle her iki odanın bilgi birikimi ve tecrübelerinden daha fazla yararlanılacağını ifade eden Gülsoy birlikteliğin karşılıklı dayanışmayı artıracağını belirterek; "Birbirimize destek oluruz. Protokolümüzün şehirlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

REKLAM

"Kardeşliğimizin ilelebet daim olmasını diliyorum"

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu da imzalanan protokolün şehirler ve oda üyeleri adına hayırlı olmasını dileyerek, Kayseri’nin ticaret ve sanayideki güçlü konumuna dikkat çekti. Tanoğlu; "Kayseri’nin ticaretini ve sanayisini geçmişten beri biliriz. Bu birliktelikte Allah’ın izniyle atacağımız bu imzanın kardeşlik imzası olarak ilelebet daim olmasını diliyorum. Rabbim yatırımlarımızı, ticaretimizi bereketli ve helal bir şekilde kılsın inşallah. Allah utandırmasın" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kayseri Ticaret Odası ile Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası arasında Kardeş Oda Protokolü imzalandı. Tören, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.