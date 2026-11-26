Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK, düzenlediği etkinliklerle vatandaşları bir araya getirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen "Eşler Mutfakta: Tepsi Mantısı Workshop" etkinliğinde çiftler, Kayseri’nin yöresel lezzetlerinden tepsi mantısını birlikte hazırlayarak hem yeni beceriler kazandı hem de keyifli anlar yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi, eğitimden kültüre, mesleki gelişimden sosyal etkinliklere uzanan hizmet anlayışıyla her yaştan vatandaşa yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın eğitim, kültür ve sosyal belediyecilik vizyonu doğrultusunda çalışmalarını yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), bu kez eşleri mutfakta buluşturdu.

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KAYMEK Akademi Tesisi’nde düzenlenen "Eşler Mutfakta: Tepsi Mantısı Workshop" etkinliğinde çiftler, Kayseri mutfağının geleneksel lezzetlerinden tepsi mantısını birlikte hazırladı. Hamur açmadan iç harcın hazırlanmasına, mantıların şekillendirilmesinden tepsilere yerleştirilmesine kadar üretimin her aşamasında birlikte hareket eden katılımcılar, mutfakta hem öğrendi hem de dayanışmanın ve paylaşmanın keyfini yaşadı.

Mutluluğun, sohbetin ve el emeğinin bir araya geldiği etkinlikte, çiftler birlikte üretmenin mutluluğunu paylaşırken Kayseri'nin köklü mutfak kültürünün yaşatılmasına da katkı sundu. Günlük yaşamın yoğunluğu içerisinde aile bireylerinin birlikte kaliteli zaman geçirmesine imkân sağlayan workshop, katılımcılardan ilgi gördü.

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KAYMEK, mesleki eğitim ve kültürel faaliyetlerinin yanı sıra aileyi, toplumsal dayanışmayı ve birlikte üretme kültürünü destekleyen etkinlikleriyle de vatandaşların sosyal yaşamına katkı sunuyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öncülüğünde eğitim, kültür ve sosyal belediyecilik alanındaki çalışmalarını çeşitlendirerek sürdürürken, KAYMEK aracılığıyla vatandaşları öğrenme, üretme ve paylaşma odaklı etkinliklerde buluşturmaya devam ediyor.