Kayseri Ticaret Odası (KTO) ile Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) arasında "Kardeş Oda" protokolü imzalandı.

KTO'dan yapılan açıklamaya göre, ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve üyeler arasında yeni iş fırsatlarının oluşturulması amacıyla odada yapılan protokol törenine, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, ETSO Başkanı Ahmet Tanoğlu, KTO Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan, ETSO Meclis Başkanı Mehmet Ali Aksu, TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Tuğba İlgü ile iki odanın yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Tören, protokolün imzalanması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.