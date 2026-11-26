Kocasinan ilçesinin Barsama Mahallesi'ndeki bir evde 7 Mart'ta çıkan silahlı kavgada F.B, B.B. ve E.K. yaralanmış, F.B. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Sanık B.G. de uzun süredir cezaevinde olduğunu belirterek, tahliye talebinde bulundu.

Maktulün oğlu müşteki B.B. de sanıklardan şikayetçi olduğunu vurgulayarak, en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu B.G, maktulün oğlu müşteki B.B. ve taraf avukatları hazır bulundu, tutuksuz sanık baba Y.G. ise duruşmaya katılmadı.

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