Cenaze namazına, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, milletvekilleri, kamu müdürleri, askeri erkan, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Eğitim maksadıyla Eskişehir'den havalandıktan sonra kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Tepebaşı ilçesi Yörükakçayır Mahallesi mevkisinde kaza kırıma uğrayarak düşen askeri helikopterde şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan'ın naaşının bulunduğu al bayrağa sarılı tabut, baba evinden helallik alındıktan sonra namazın kılınacağı Kalem Kırdı Camii'ne getirildi. Burada tabutun önüne gelen şehit babası Ertuğrul Erarslan, "Oğlum, Allah sana rahmet eylesin" diyerek gözyaşı döktü. Şehidin eşi Tuğba Erarslan da eşinin fotoğrafını öperek Türk Bayrağına sarılı tabut önünde gözyaşı döktü. Şehit Erarslan'ın naaşı, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle götürüldüğü Kartal Şehitliği'nde toprağa verildi.

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