Kayseri'de Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesinde felsefe öğretmeni olan Mustafa Hithit, Ankara'da düzenlenen programda 26 yıl önce Şırnak'ta mezun ettiği öğrencisiyle bir araya geldi.

Mesleki birikimi ve eğitim alanındaki çalışmalarıyla 2026 yılı Kayseri il öğretmen temsilcisi seçilen Hithit, Milli Eğitim Bakanlığınca 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Ankara'da düzenlenen programa katıldı.

Hithit, burada ilk öğretmenlik yaptığı Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Vatan İlkokulundan öğrencisi olan ve Şırnak'ın 2026 yılı il öğretmen temsilcisi seçilen Eser Karal ile karşılaştı. Karşılaşmada duygusal anlar yaşandı.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen Hithit ile 26 yıl önce mezun ettiği öğrencisi Karal'ı sahneye davet ederek sohbet etti.

Programın ardından, tüm öğretmenler şehirlerini temsilen Şehit Öğretmenler Abidesi ve Öğretmen Hatıra Ormanı'na fidan dikti.