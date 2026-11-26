Edinilen bilgiye göre, Keykubat Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, tramvay yolundan karşıya geçmeye çalışan A.U. (70) adlı kadına tramvay çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. A.U. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ekipler, vatmanı ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.

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