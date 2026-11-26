Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla uluslararası standartlarda kış turizmi destinasyonu haline gelen Erciyes Kayak Merkezi; 112 kilometrelik pist uzunluğu, 41 farklı pisti, modern mekanik tesisleri, güçlü güvenlik altyapısı ve ulaşım kolaylığıyla 20262027 kayak sezonunda da Türkiye’nin en cazip kayak merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Konaklama zorunluluğu olmadan günübirlik kayak imkânı sunan Erciyes, fiyatperformans avantajıyla da dikkat çekiyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin vizyoner yatırımlarıyla ulusal ve uluslararası alanda marka değerini her geçen gün artıran Erciyes Kayak Merkezi, yeni kayak sezonu öncesinde tüm hazırlıklarını tamamladı. Kar yağışıyla birlikte misafirlerini ağırlamaya hazırlanan Erciyes, pist kapasitesi, tesis kalitesi, ulaşım kolaylığı ve ekonomik seçenekleriyle Türkiye’de kış turizminin öne çıkan adreslerinden biri olmayı sürdürüyor.

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Türkiye'nin ilk profesyonel dağ yönetim şirketi olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. tarafından işletilen merkez, sahip olduğu teknik altyapı ve hizmet kalitesiyle kayak tutkunlarına uluslararası standartlarda bir deneyim sunuyor. Birbirine bağlantılı 41 kayak pisti ve toplam 112 kilometrelik pist uzunluğuna sahip Erciyes'te, dağın dört bir yanına yayılan 20 mekanik tesis, ziyaretçilerin farklı zorluk seviyelerindeki pistlere erişimini kolaylaştırıyor. Tek bir skipass ile tüm pistlerde ve modern mekanik tesislerde kayak yapabilme imkânı, Erciyes'in önemli avantajları arasında yer alıyor. Ayrıca 154 suni kar makinesi, sezon boyunca kayak imkânının desteklenmesine katkı sağlıyor.

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Erciyes Kayak Merkezi, sunduğu hizmet kalitesi ve teknik kapasitesinin yanı sıra ekonomik avantajlarıyla da öne çıkıyor. Pist uzunluğu, mekanik tesis kapasitesi ve tek kartla erişim kolaylığı değerlendirildiğinde Erciyes, kayak severlere ödedikleri ücret karşılığında yüksek hizmet standardı sunan merkezler arasında bulunuyor. Yaklaşık 25 oteliyle konaklama seçenekleri sunan Erciyes, şehir merkezine yakın konumu ve ulaşım kolaylığı sayesinde günübirlik ziyaretçilere de önemli avantaj sağlıyor. Kayak yapmak için konaklama zorunluluğunu ortadan kaldıran bu imkân, özellikle ulaşım ve konaklama bütçesini kontrol altında tutmak isteyen ziyaretçiler açısından Erciyes'i cazip hale getiriyor.

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Türkiye'deki diğer önemli kayak merkezleriyle karşılaştırıldığında pist uzunluğu, tesis kapasitesi, ulaşım kolaylığı ve sunulan hizmetlerin birlikte değerlendirilmesi, Erciyes'in fiyatperformans bakımından güçlü konumunu ortaya koyuyor.

Uluslararası standartlarda güvenlik ve kurumsal yönetim

Erciyes Kayak Merkezi, uluslararası bilinirliğini yalnızca pist kapasitesiyle değil, güvenlik ve profesyonel dağ yönetimi anlayışıyla da güçlendiriyor. Kurumsal pist güvenlik ekibi, düzenli arama kurtarma tatbikatları ve geniş pist ağıyla ziyaretçilerine güvenli bir kayak ortamı sunmayı hedefliyor. Uluslararası Dağ Kurtarma Komisyonu (ICAR) üyeliğiyle dikkat çeken Erciyes, bu alandaki kurumsal yaklaşımını uluslararası platformlara da taşıyor. Türk Devletleri Kayak Merkezleri Birliği (UTSR) üyeliği de merkezin uluslararası iş birlikleri ve Türk dünyasındaki kış turizmi ağları açısından önemini artırıyor.

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ISO 9001 ve IQNET belgelerine sahip olan Erciyes Kayak Merkezi, uluslararası kış sporları organizasyonlarına ev sahipliği yapma kapasitesiyle de Türkiye'nin önemli kış turizmi destinasyonları arasında yer alıyor.

3 milyon 300 bin ziyaretçiyle tarihi rekor

Erciyes Kayak Merkezi, 20252026 sezonunda elde ettiği ziyaretçi rakamlarıyla da başarısını ortaya koydu. 18 Aralık 2025 ile 15 Mayıs 2026 tarihleri arasında 3 milyon 300 bin ziyaretçiyi ağırlayan merkez, yaklaşık 150 günlük sezonuyla tarihinin en uzun ve en yoğun dönemlerinden birini yaşayarak rekor kırdı. Bu başarı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Erciyes'e yönelik yatırımlarının, profesyonel işletme anlayışının ve tanıtım çalışmalarının kış turizmine sağladığı katkıyı bir kez daha gözler önüne serdi.

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Erciyes 12 ay yaşayan turizm destinasyonu oluyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Erciyes vizyonu, kış turizmiyle sınırlı kalmadan dağı yılın 12 ayında yaşayan bir turizm destinasyonu haline getirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda montajı tamamlanan ve test sürüşleri başlayan yaklaşık bin 100 metrelik dağ kızağı parkuru, Erciyes'in eğlence ve macera turizmi potansiyeline yeni bir katkı sunacak. Trekking, bisiklet, gondol gezileri, ATV safari ve çadırkaravan kampı gibi aktivitelerle Erciyes'in dört mevsim ziyaret edilen bir merkez haline getirilmesi amaçlanıyor.

Yüksek İrtifa Kamp Merkeziyle spor turizminde de iddialı

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Erciyes'in önemli avantajlarından biri de yüksek irtifa spor turizmi alanındaki güçlü altyapısı. FIFA standartlarında sekiz futbol sahası, sosyal tesisler, çok amaçlı spor salonu, olimpik yüzme havuzu ve fitness merkeziyle hizmet veren Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, gerçekleştirilen yatırımlarla ulusal ve uluslararası spor kulüplerinin önemli kamp merkezlerinden biri haline geldi. Merkeze kazandırılan atletizm pistiyle spor altyapısı daha da güçlendirilirken, geride kalan sezonda 50'ye yakın takımın tesiste kamp yapması, Erciyes'in farklı spor branşlarındaki potansiyelini ortaya koydu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes'te hayata geçirilen bu yatırımlarla kenti yalnızca kış turizminde değil, spor turizminin farklı alanlarında da uluslararası ölçekte söz sahibi destinasyonlardan biri haline getirmeyi hedefliyor. Kayseri'nin 2029 Dünya Spor Başkenti unvanına yönelik hedefleri de bu kapsamlı spor yatırımlarıyla destekleniyor.

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla her geçen yıl kapasitesini ve uluslararası marka değerini artıran Erciyes Kayak Merkezi, yeni sezonda da yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamaya hazır. Güçlü pist altyapısı, ekonomik kayak seçenekleri, ulaşım kolaylığı, güvenlik standartları ve dört mevsime yayılan turizm vizyonuyla Erciyes, Kayseri'nin ve Türkiye'nin kış turizmindeki öncü markalarından biri olmayı sürdürüyor.