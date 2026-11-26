Evinin ışıkları 3 gündür yanmayınca acı gerçek ortaya çıktı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3 gündür kendisinden haber alınamayan adam evinde ölü bulundu.
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 3 gündür kendisinden haber alınamayan adam evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Demokrasi Mahallesi 2228. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 2’nci katında yaşayan H.S.’nin (60) evinin ışıklarının 3 gündür yanmadığını fark eden komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kapının açılmasının ardından H.S. yatağında hareketsiz şekilde yatarken bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, H.S.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından H.S.’nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı’na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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