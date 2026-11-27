Kayseri'de bir kuaför boğazına şeker kaçan müşterisini Heimlich manevrasıyla kurtardı
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir kuaför, saç tıraşı olduğu sırada nefes borusuna şeker kaçan müşterisini Heimlich manevrasıyla kurtardı.
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir kuaför, saç tıraşı olduğu sırada nefes borusuna şeker kaçan müşterisini Heimlich manevrasıyla kurtardı.
Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kurul Sokak'taki kuaförde saç tıraşı olan A.K.'nin soluk borusuna şeker parçası kaçtı.
Müşterisinin nefes almakta zorlandığını fark eden kuaför Muammer Dalkıran, A.K.'ye Heimlich manevrası uyguladı.
Müdahalenin ardından boğazındaki şeker parçasından kurtulan müşteri rahat nefes aldı.
Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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