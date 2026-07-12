Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Tüketiciler Birliğinden düğün salonu seçiminde sözleşme ve ruhsat uyarısı

        Tüketiciler Birliğinden düğün salonu seçiminde sözleşme ve ruhsat uyarısı

        TUNAHAN AKGÜN - Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, düğün salonlarıyla yapılan sözleşmelerin dikkatle incelenmesi ve iptal koşullarının açık şekilde düzenlenmesinin olası mağduriyetlerin önüne geçeceğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 11:13 Güncelleme:
        Tüketiciler Birliğinden düğün salonu seçiminde sözleşme ve ruhsat uyarısı

        TUNAHAN AKGÜN - Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, düğün salonlarıyla yapılan sözleşmelerin dikkatle incelenmesi ve iptal koşullarının açık şekilde düzenlenmesinin olası mağduriyetlerin önüne geçeceğini belirtti.

        Şahin, AA muhabirine, her yıl Türkiye'de yaklaşık 1 milyon düğün gerçekleştirildiğini ve bu organizasyonların milyonlarca kişiyi doğrudan ilgilendirdiğini söyledi.

        Düğün organizasyonlarına ilişkin tüketicilerden çok sayıda şikayet aldıklarını ifade eden Şahin, yaşanan sorunların büyük bölümünün doğru hazırlanmış bir sözleşmeyle önlenebileceğini belirtti.

        Şahin, çiftlerin düğün salonlarının hazırladığı matbu sözleşmeleri incelemeden imzalamamaları gerektiğini vurgulayarak, "Şikayetleri derleyip topladığımızda en çok karşılaştığımız sıkıntıları baştan elemenin bir imkanı var. Bu da düğün salonuyla ya da parti evleriyle yapacağımız sözleşmeye bağlı. Bu sözleşmelere asla tarafsız ve ilgisiz kalmayın. Sözleşme iki taraflı olur. Siz de mutlaka şartları yazdırın." dedi.

        En çok karşılaştıkları husus hakkında bilgi veren Şahin, şöyle konuştu:

        "Bir düğün organizasyonu yapılacak, kaporalar veriliyor ya da ödeme tamamen yapılıyor fakat düğüne 2 ay veya 15 gün kala düğün iptal ediliyor. İşte burada bizim düğün salonuna vermiş olduğumuz paranın tamamı mı gitti, kaporası mı gitti, ne olacak? Düğün salonunun bizden alacağı mı var, bizim ondan alacağımız mı var gibi tartışmalar yaşanıyor. İşte bunun önüne geçmek için mutlaka cayma durumunda, 31 gün ve üstü bir zaman diliminde vazgeçmişsek bizim paramızı tamamen alma gibi bir hakkımız var. Fakat 30 günün altındaysa, kapora ya da yüzde 10 gibi bir oran belirleyerek düğün salonuna, salonu başkasına verememe ihtimalinden dolayı düğün gününe az kaldığı için bir ödeme yapılır. Şöyle bir durum da var, eğer o gün düğün salonu verilmişse, biz iptal etmemize rağmen o salon bizden kesmiş olduğu kaporayı da iade eder. Bunu hakem heyeti marifetiyle alabiliriz. Bu şartları eğer sözleşmeye yazarsak, bir sıkıntıyla karşılaştığımızda bizi koruyan bir unsur haline geliyor. Buna dikkat edelim."

        - "Ruhsatı göstermeyen işletmelerden uzak durun"

        Şahin, çiftlerin en mutlu günlerinde bir olumsuzluk yaşamaması için işletmelerin ruhsat durumunu mutlaka sorgulaması gerektiğini dile getirdi.

        Ruhsatı talep edilmesine rağmen göstermeyen işletmelerden uzak durulması gerektiğini ifade eden Şahin, "Davetliler, düğün sahipleri, organizasyon sahipleri açısından işletmenin ruhsatının olup olmadığını sorun lütfen. Ruhsatın olmaması demek yangınla alakalı tedbirleri almamış demek. Mutfakla ilgili tedbirleri almamış anlamına geliyor. Eğer size ruhsatını gösteriyorsa gönül rahatlığıyla o işletmede düğün ya da diğer organizasyonlarınızı yapabilirsiniz ama göstermiyorlarsa lütfen oradan uzaklaşın. Parasına falan bakmayın çünkü gerek yangınlarla ilgili tedbirlerde gerekse gıda kontrolünde denetime açık değiller ve bize zarar verebilirler. Bu zararlardan kurtulmanın yolu ruhsatlı bir düğün salonu ya da parti evinde o organizasyonu yapmanızdır." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bandırma Vapuru karadan yürütüldü
        Bandırma Vapuru karadan yürütüldü
        Filenin Sultanları, Tayland'ı da devirdi!
        Filenin Sultanları, Tayland'ı da devirdi!
        ABD'li Senatör hayatını kaybetti
        ABD'li Senatör hayatını kaybetti
        Türkiye’yi sarsan cinayetlerin ayrıntıları ilk kez Habertürk’te
        Türkiye’yi sarsan cinayetlerin ayrıntıları ilk kez Habertürk’te
        Çocuklarda enfeksiyon riskini artırıyor
        Çocuklarda enfeksiyon riskini artırıyor
        Brezilyalı temizlik işçisinin Türkiye aşkı
        Brezilyalı temizlik işçisinin Türkiye aşkı
        6 ayda 434 milyon liralık madeni para cebe girdi
        6 ayda 434 milyon liralık madeni para cebe girdi
        Korkunç saldırı! İki ablasını boğmaya çalıştı!
        Korkunç saldırı! İki ablasını boğmaya çalıştı!
        İran Devrim Muhafızları: Hürmüz kapatıldı
        İran Devrim Muhafızları: Hürmüz kapatıldı
        Kız arkadaşı eski bir futbolcu
        Kız arkadaşı eski bir futbolcu
        Arjantin, İsviçre'yi uzatmalarda 3-1 mağlup etti
        Arjantin, İsviçre'yi uzatmalarda 3-1 mağlup etti
        Pazarlık payını artıracak
        Pazarlık payını artıracak
        Aşıklar Dünya Kupası maçında
        Aşıklar Dünya Kupası maçında
        Yıllarca fark etmeden izlemişiz!
        Yıllarca fark etmeden izlemişiz!
        Denizde koyu sohbet
        Denizde koyu sohbet
        Çipras'tan F-35 değerlendirmesi
        Çipras'tan F-35 değerlendirmesi
        Çocuklarıyla eğlendiler
        Çocuklarıyla eğlendiler
        En dikkatli gözler bile bazı farkları kaçırıyor!
        En dikkatli gözler bile bazı farkları kaçırıyor!
        Geceleri battaniye aratan rotalar!
        Geceleri battaniye aratan rotalar!
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı

        Benzer Haberler

        "Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi" 6 ayda 21 bini aşkın ziyaretçi...
        "Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi" 6 ayda 21 bini aşkın ziyaretçi...
        KAYMEK'ten 15 Temmuz ruhunu yansıtacak sergi
        KAYMEK'ten 15 Temmuz ruhunu yansıtacak sergi
        Çanakkale Müzesi ziyaretçisi Talas'ın nüfusunu aştı
        Çanakkale Müzesi ziyaretçisi Talas'ın nüfusunu aştı
        Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücüye 225 bin TL ceza yazıldı
        Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücüye 225 bin TL ceza yazıldı
        Kayseri'de rastgele ateş açıldı: 1 yaralı
        Kayseri'de rastgele ateş açıldı: 1 yaralı
        Kayseri'de çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
        Kayseri'de çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı