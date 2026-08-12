Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenecek Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu bünyesindeki "Halk Koşusu" için kayıtlar başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "2029 Dünya Spor Başkenti" unvanına sahip Kayseri'de Spor AŞ organizasyonuyla geleneksel hale getirilen maraton, 20 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Yarışta, sporcular 10K ve 21K kategorilerinin yanı sıra Halk Koşusu'nda da mücadele edebilecek. 10 kilometre ve 21 kilometre kategorilerinde kayıtların devam ettiği maratonda, Halk Koşusu kategorisi kayıtları da erişime açıldı.

Başvurular "www.kayseriyarimaratonu.com" adresi üzerinden yapılıyor.