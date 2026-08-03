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        Yahyalı Belediyesi araç filosunu güçlendirdi

        Kayseri'de Yahyalı Belediyesi araç filosuna çekici tır kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 16:31 Güncelleme:
        Yahyalı Belediyesi araç filosunu güçlendirdi

        Kayseri'de Yahyalı Belediyesi araç filosuna çekici tır kattı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yahyalı Belediyesi hizmet kalitesini artırmak amacıyla çekici tırla araç filosunu güçlendirdi.

        Hizmet binası önünde gerçekleştirilen programda, kurdele kesiminin ardından yeni hizmet aracı belediye filosuna kazandırıldı.

        Belediye Başkanı Esat Öztürk, burada yaptığı konuşmada, ilçeye daha hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmek için araç filosunu sürekli güçlendirdiklerini belirtti.

        Vatandaşa hizmet için gayretle çalıştıklarını belirten Öztürk, "Bu aracımızla birlikte belediyemizin araç filosu 70'e ulaşmıştır. Güçlü araç filosu, güçlü belediyeciliğin temelidir. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunabilmek adına araç ve ekipman yatırımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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