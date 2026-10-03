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        Kilis'te 12 yıllık faili meçhul cinayette 2 şüpheli tutuklandı

        Kilis'te 12 yıl önce bir sulama kuyusunda ölü bulunan kişinin cinayetine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 12:43 Güncelleme:
        Kilis'te 12 yıllık faili meçhul cinayette 2 şüpheli tutuklandı

        Kilis'te 12 yıl önce bir sulama kuyusunda ölü bulunan kişinin cinayetine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Suriye uyruklu Khaled Tayson'un öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

        İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından gözaltına alınan C.İ, R.U. ve D.U. jandarmadaki işlemlerinin ardından Kilis Adliyesine sevk edildi.

        Zanlılardan C.İ. adli kontrol ile serbest bırakılırken, R.U. ve D.U, hakimlikçe tutuklandı.

        Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi kurulmasının ardından, Kilis'in Acar köyünde 15 Temmuz 2014'te bir sulama kuyusunda ölü bulunan Khaled Tayson'un dosyasında yeni Adli Tıp incelemesi, tanık beyanları ve baz analizleri sonucunda daha önce verilen takipsizlik kararı kaldırılmış, yeniden başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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