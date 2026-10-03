Kilis'te 12 yıllık faili meçhul cinayette 2 şüpheli tutuklandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi kurulmasının ardından, Kilis'in Acar köyünde 15 Temmuz 2014'te bir sulama kuyusunda ölü bulunan Khaled Tayson'un dosyasında yeni Adli Tıp incelemesi, tanık beyanları ve baz analizleri sonucunda daha önce verilen takipsizlik kararı kaldırılmış, yeniden başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli yakalanmıştı.

Zanlılardan C.İ. adli kontrol ile serbest bırakılırken, R.U. ve D.U, hakimlikçe tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından gözaltına alınan C.İ, R.U. ve D.U. jandarmadaki işlemlerinin ardından Kilis Adliyesine sevk edildi.

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