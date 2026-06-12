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        Kilis'te 17 yıl önce işlenen cinayet davası yeniden görülmeye başlandı

        Kilis'te 2009 yılında kaybolduktan 5 gün sonra ormanlık alanda cesedi bulunan Mehmet Erdoğan'ın öldürülmesine ilişkin dava yeniden görülmeye başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 18:11 Güncelleme:
        Kilis'te 17 yıl önce işlenen cinayet davası yeniden görülmeye başlandı

        Kilis'te 2009 yılında kaybolduktan 5 gün sonra ormanlık alanda cesedi bulunan Mehmet Erdoğan'ın öldürülmesine ilişkin dava yeniden görülmeye başlandı.

        2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen ve tutuksuz yargılanan sanıklar Gülistan T, İbrahim T, Hasan Y, Halil Y. ve Necati D. katıldı.

        Basın mensupları ve izleyicilerin içeriye alınmadığı duruşmada, sanık ve taraf avukatları hazır bulundu.

        Sanık ve tanıkların dinlendiği duruşmada sanıklar, iddianameyi kabul etmedi. Sanıklar, suçsuz olduklarını öne sürerek, tahliyelerini istedi.

        Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve sanıkların yurt dışı yasağının devamına karar vererek duruşmayı 9 Ekim'e erteledi.

        - Olay

        Kilis'in Musabeyli ilçesinde 2009 yılında Mehmet Erdoğan'ı öldürdükleri iddiasıyla 2023 yılında 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden İbrahim T. ile Halil Y. tutuklanmış, daha sonra aynı yıl içinde delil yetersizliğinden dolayı serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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